Украинские военные сбили вражескую ракету на Днепропетровщине - ОВА

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил сбитие ракеты силами ПвК "Восток". Об этом этом пишет УНН, с ссылкой на телеграм-канал главы ОВА.

Подтверждено. Взрыв, который слышали жители Днепровского района вечером, - это успешная работа наших сильных защитников неба. Защитники из ПвК "Восток" сбили вражескую ракету - написал Лысак.

Детали

Председатель ОВА отметил, что в течение дня на Днепропетровщине обстрелов не было. Взрыв прогремел в регионе вечером.

До отбоя воздушной тревоги власти области ничего не комментировали.

Напомним

Взрывы в Днепре прогремели в половине шестого вечера. управляемой авиационной ракете с юга на Днепр.

Также отмечалось, что во время четвертой атаки, в четверг 14 декабря, россияне направили на Украину ракеты типа "Кинжал".