Украинские паралимпийцы завоевали 11 медалей в третий день Паралимпиады-2024

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки 10 часов назад • 23815 просмотра

Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА 10 часов назад • 24793 просмотра

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет 10 часов назад • 24313 просмотра

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