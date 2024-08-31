Украинские паралимпийцы завоевали 11 медалей в третий день Паралимпиады-2024
Киев • УНН
Украинские спортсмены завоевали 11 медалей в третий день Паралимпиады-2024, включая историческую «бронзу» в настольном теннисе. Медали получены в плавании, легкой атлетике и велоспорте, укрепляя позиции Украины среди лидеров соревнований.
Украинские спортсмены завоевали 11 медалей в третий соревновательный день Паралимпиады-2024, продемонстрировав высокий уровень мастерства и установив новые достижения, передает УНН.
Детали
- Виктор Дидух и Ирина Шинкарева принесли Украине первую в истории паралимпийскую медаль в миксте парного настольного тенниса, выиграв «бронзу» в классе XD17.
- В соревнованиях по толканию ядра Владимир Пономаренко и Роман Данилюк завоевали «серебро» и «бронзу» в классе F12, став первыми украинцами, которые одновременно поднялись на подиум в этой дисциплине. Пономаренко установил личный рекорд, показав результат 16.12 метра.
- Егор Дементьев завоевал «серебро» на велотреке, а пловец Ярослав Денисенко стал бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине в классе S12.
- Анна Стеценко получила «серебро» на дистанции 100 метров на спине в классе S12 и «бронзу» в заплыве на 400 метров вольным стилем.
- Антон Коль пополнил свое медальное достижение «бронзой» на 50-метровке на спине в классе S1, получив таким образом вторую медаль на Паралимпиаде.
- Андрей Трусов и Евгений Богодайко завоевали «серебро» и «бронзу» в плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем в классе SM7.
- Марина Поддубная завершила соревновательный день «бронзой» на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S11.
Благодаря таким достижениям Украина продолжает уверенно закрепляться среди лидеров Паралимпиады-2024, демонстрируя несокрушимый дух и высокий уровень подготовки своих спортсменов.
Україна здобула першу медаль з легкої атлетики на Паралімпіаді-202430 августа 2024, 11:26 • 74265 просмотров