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Українські паралімпійці здобули 11 медалей у третій день Паралімпіади-2024

Українські паралімпійці здобули 11 медалей у третій день Паралімпіади-2024

Київ • УНН

 • 18649 перегляди

Українські спортсмени завоювали 11 медалей у третій день Паралімпіади-2024, включаючи історичну "бронзу" у настільному тенісі. Медалі здобуто у плаванні, легкій атлетиці та велоспорті, зміцнюючи позиції України серед лідерів змагань.

Українські спортсмени завоювали 11 медалей у третій змагальний день Паралімпіади-2024, продемонструвавши високий рівень майстерності та встановивши нові досягнення, передає УНН

Деталі

  • Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова принесли Україні першу в історії паралімпійську медаль у міксті парного настільного тенісу, вигравши «бронзу» у класі XD17.
  • У змаганнях з штовхання ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули «срібло» та «бронзу» у класі F12, ставши першими українцями, які одночасно піднялися на подіум у цій дисципліні. Пономаренко встановив особистий рекорд, показавши результат 16.12 метра.
  • Єгор Дементьєв виборов «срібло» на велотреку, а плавець Ярослав Денисенко став бронзовим призером на дистанції 100 метрів на спині у класі S12.
  • Анна Стеценко здобула «срібло» на дистанції 100 метрів на спині у класі S12 та «бронзу» у запливі на 400 метрів вільним стилем.
  • Антон Коль поповнив свій медальний здобуток «бронзою» на 50-метрівці на спині у класі S1, здобувши таким чином другу медаль на Паралімпіаді.
  • Андрій Трусов та Євгеній Богодайко завоювали «срібло» та «бронзу» у плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем у класі SM7.
  • Марина Піддубна завершила змагальний день «бронзою» на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S11.

Завдяки таким досягненням Україна продовжує впевнено закріплюватися серед лідерів Паралімпіади-2024, демонструючи незламний дух та високий рівень підготовки своїх спортсменів.

Україна здобула першу медаль з легкої атлетики на Паралімпіаді-202430.08.24, 14:26 • 78371 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СпортОлімпіада

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