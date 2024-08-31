Українські паралімпійці здобули 11 медалей у третій день Паралімпіади-2024
Київ • УНН
Українські спортсмени завоювали 11 медалей у третій день Паралімпіади-2024, включаючи історичну "бронзу" у настільному тенісі. Медалі здобуто у плаванні, легкій атлетиці та велоспорті, зміцнюючи позиції України серед лідерів змагань.
Українські спортсмени завоювали 11 медалей у третій змагальний день Паралімпіади-2024, продемонструвавши високий рівень майстерності та встановивши нові досягнення, передає УНН.
Деталі
- Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова принесли Україні першу в історії паралімпійську медаль у міксті парного настільного тенісу, вигравши «бронзу» у класі XD17.
- У змаганнях з штовхання ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули «срібло» та «бронзу» у класі F12, ставши першими українцями, які одночасно піднялися на подіум у цій дисципліні. Пономаренко встановив особистий рекорд, показавши результат 16.12 метра.
- Єгор Дементьєв виборов «срібло» на велотреку, а плавець Ярослав Денисенко став бронзовим призером на дистанції 100 метрів на спині у класі S12.
- Анна Стеценко здобула «срібло» на дистанції 100 метрів на спині у класі S12 та «бронзу» у запливі на 400 метрів вільним стилем.
- Антон Коль поповнив свій медальний здобуток «бронзою» на 50-метрівці на спині у класі S1, здобувши таким чином другу медаль на Паралімпіаді.
- Андрій Трусов та Євгеній Богодайко завоювали «срібло» та «бронзу» у плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем у класі SM7.
- Марина Піддубна завершила змагальний день «бронзою» на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S11.
Завдяки таким досягненням Україна продовжує впевнено закріплюватися серед лідерів Паралімпіади-2024, демонструючи незламний дух та високий рівень підготовки своїх спортсменів.
Україна здобула першу медаль з легкої атлетики на Паралімпіаді-202430.08.24, 14:26 • 78371 перегляд