Украинские фехтовальщицы - серебряные призеры Кубка мира в Ванкувере
Киев • УНН
Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали на Кубке мира в Ванкувере. Команда победила фаворитов турнира - Италию и Францию, но уступила в финале Корее.
Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала «серебро» Кубка мира в Ванкувере.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальная олимпийская сборная Украины, передает УНН.
Детали
Команда в составе Джоан Фейби Бежуры, Инны Бровко, Елены Кривицкой и Анны Максименко начала борьбу с 1/8 финала. Первые два поединка стали настоящим испытанием для украинок. Они одолели канадок с минимальным преимуществом (33:32), а в 1/4 финала победили команду Италии, номер один в посеве, со счетом 34:33.
В полуфинале украинские шпажистки встретились с вице-чемпионками Олимпийских игр 2024 года, командой Франции. Украинки доминировали во встрече и одержали победу со счетом 38:30, выходя в финал.
В финале украинки уступили команде Республики Корея со счетом 34:45, заняв второе место. Это уже второй год подряд украинские шпажистки попадают на подиум этапа Кубка мира в Ванкувере: в прошлом году они были бронзовыми призерами, а в этом году завоевали серебро.
Для Елены Кривицкой эта медаль стала 12-й на Кубке мира, для Джоан Фейби Бежуры - 6-й, для Инны Бровко - 4-й, а для Анны Максименко, которая дебютировала в составе взрослой команды, - первой.
Напомним,
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