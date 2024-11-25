Украинские фехтовальщицы - серебряные призеры Кубка мира в Ванкувере

ukenru
Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
08:31 • 27156 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
07:10 • 100632 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 172503 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 166996 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 174524 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 223226 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 190859 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 137092 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 143732 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 144325 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты захватили новые территории и усиливают наступление на востоке Украины - DeepState

Оккупанты захватили новые территории и усиливают наступление на востоке Украины - DeepState

 • 51470 просмотра
Южная Корея выделит $6 млн на украинское зерно для стран с продовольственным кризисом

Южная Корея выделит $6 млн на украинское зерно для стран с продовольственным кризисом

 • 71698 просмотра
Террористическая страна осуществила 73 обстрела на Сумщине

Террористическая страна осуществила 73 обстрела на Сумщине

04:03 • 62835 просмотра
Два корабля рф находятся в Черном море

Два корабля рф находятся в Черном море

04:38 • 56028 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: пострадал подросток

Ночная атака дронов на Запорожье: пострадал подросток

05:06 • 31934 просмотра
публикации
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

07:10 • 100632 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 172503 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 134174 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 144692 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 223226 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

09:02 • 14648 просмотра
Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

08:12 • 18323 просмотра
Канье Уэст скрывается в Японии от судебного иска бывшей ассистентки

Канье Уэст скрывается в Японии от судебного иска бывшей ассистентки

 • 79893 просмотра
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

 • 104171 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 105113 просмотра
Актуальное
Украинские фехтовальщицы - серебряные призеры Кубка мира в Ванкувере

Украинские фехтовальщицы - серебряные призеры Кубка мира в Ванкувере

Киев  •  УНН

 • 1955 просмотра

Read in English

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали на Кубке мира в Ванкувере. Команда победила фаворитов турнира - Италию и Францию, но уступила в финале Корее.

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала «серебро» Кубка мира в Ванкувере.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальная олимпийская сборная Украины, передает УНН.

Детали

Команда в составе Джоан Фейби Бежуры, Инны Бровко, Елены Кривицкой и Анны Максименко начала борьбу с 1/8 финала. Первые два поединка стали настоящим испытанием для украинок. Они одолели канадок с минимальным преимуществом (33:32), а в 1/4 финала победили команду Италии, номер один в посеве, со счетом 34:33.

В полуфинале украинские шпажистки встретились с вице-чемпионками Олимпийских игр 2024 года, командой Франции. Украинки доминировали во встрече и одержали победу со счетом 38:30, выходя в финал.

В финале украинки уступили команде Республики Корея со счетом 34:45, заняв второе место. Это уже второй год подряд украинские шпажистки попадают на подиум этапа Кубка мира в Ванкувере: в прошлом году они были бронзовыми призерами, а в этом году завоевали серебро.

Image

Для Елены Кривицкой эта медаль стала 12-й на Кубке мира, для Джоан Фейби Бежуры - 6-й, для Инны Бровко - 4-й, а для Анны Максименко, которая дебютировала в составе взрослой команды, - первой.

Напомним,

Украинские рапиристки завоевали «серебро» на турнире в Тунисе 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

спорт