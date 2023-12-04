Украинские беженцы борются с решением остаться в ЕС или вернуться домой
Киев • УНН
Украинские беженцы в Европе стоят перед трудным выбором: вернуться домой или остаться в ЕС, причем некоторые страны, такие как Германия, принимают их на долгосрочную перспективу, несмотря на проблемы с трудоустройством.
Украинские беженцы в Европе оказались перед тяжелым выбором - возвращаться в Украину, где бушует война, или остаться жить за границей. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.
Детали
Отмечается, что несмотря на рост в общественном мнении в европейских странах негатива в отношении иммигрантов, прием именно украинцев местные власть считает успехом. К примеру, Германия заявила о желании предложить украинским беженцам долгосрочное будущее в стране.
37-летняя Ирина Хомич, которая сейчас находится в Германии со своей своей 8-летней дочерью, рассказывает: "Сердце говорит вернуться назад. Но я хочу лучшего будущего для своей дочери".
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Несмотря на сложности в поиске работы за рубежом, постепенно становится все больше тех, кто рассматривает Европу как свой новый дом.
Первые 8, 10, 12 месяцев они ждали и думали: "Потом мы вернемся, мы построим новую Украину после войны". Но сейчас они изучают немецкий язык и ищут работу
Он признал тяжелый эмоциональный выбор, связанный с решением остаться, но сказал, что с точки зрения города украинцы стали активом, способным восполнить дефицит работы в городе.
По состоянию на август 2023 года известно о 2,4 млн украинцев, которые выехали за границу и вернулись. Примерно такое же количество наших граждан выехало и не приехало обратно, то есть ориентировочно 50% беженцев уже дома.
Украинские беженцы борются с решением остаться в ЕС или вернуться домой
Украинские беженцы в Европе стоят перед трудным выбором: вернуться домой или остаться в ЕС, причем некоторые страны, такие как Германия, принимают их на долгосрочную перспективу, несмотря на проблемы с трудоустройством.
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