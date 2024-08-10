Украинский спортсмен Алексей Середа пробился в финал Олимпийских игр - 2024 в Париже по прыжкам в воду с 10-метровой вышки, сообщили в Федерации Украины по прыжкам в воду, пишет УНН.

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"Алексей Середа - в финале Олимпийских игр по прыжкам в воду с вышки. Драматический выдался полуфинал, но украинец блестяще последним прыжком гарантировал себе место среди 12-ки лучших спортсменов мира", - говорится в сообщении.

За свое выступление Алексей получил 405.05 балла и занял 11-е место.

Финал соревнований состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени.

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