Киев • УНН
Украинский спортсмен Алексей Середа драматично пробился в финал Олимпийских игр по прыжкам в воду с вышки, заняв 11 место с 405.05 баллами. Финал состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени.
Украинский спортсмен Алексей Середа пробился в финал Олимпийских игр - 2024 в Париже по прыжкам в воду с 10-метровой вышки, сообщили в Федерации Украины по прыжкам в воду, пишет УНН.
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"Алексей Середа - в финале Олимпийских игр по прыжкам в воду с вышки. Драматический выдался полуфинал, но украинец блестяще последним прыжком гарантировал себе место среди 12-ки лучших спортсменов мира", - говорится в сообщении.
За свое выступление Алексей получил 405.05 балла и занял 11-е место.
Финал соревнований состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени.
Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 10 серпня10 августа 2024, 05:07 • 22926 просмотров