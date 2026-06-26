Украине нужны хорошие или нейтральные отношения с соседями на основе холодного расчета - Буданов

Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Украине необходимо иметь хорошие или хотя бы нейтральные отношения с соседями, но при этом должен быть холодный расчет для отстаивания собственных интересов. Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов во время открытой беседы со студентами Киево-Могилянской академии, передает УНН.

Детали

Как Украине в будущем налаживать отношения со странами-соседями? На мой взгляд, нам стоит взять за основу средневековую мудрость: с теми, кто живет рядом, нужно иметь хорошие или хотя бы нейтральные отношения. И здесь нужен холодный расчет для отстаивания собственных интересов. Как нам дальше жить рядом с той территорией, которая сегодня называется "россия", - вопрос отдельный - говорится в заявлении Буданова.

Напомним

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация в отношениях Украины и Польши является не конфликтом, а дипломатическим напряжением и противоречием. Он оценил нынешнее обострение между официальными Киевом и Варшавой как серьезную ошибку.

Также Буданов заявил о возможном новом обмене в ближайшее время.