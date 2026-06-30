Украина закупит у Rheinmetall дальнобойные артиллерийские снаряды

Украина заключила с немецкой компанией Rheinmetall контракт на поставку нескольких десятков тысяч 155-мм артиллерийских снарядов и метательных зарядов. Об этом сообщает Rheinmetall, передает УНН.

Детали

"Украина заказала у компании Rheinmetall поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности. Заказ включает 155-мм артиллерийские снаряды и пороховые заряды в объеме, составляющем несколько десятков тысяч штук.

Стоимость контракта, которая будет отражена в финансовой отчетности во втором квартале 2026 года, составляет несколько десятков миллионов евро. Производство уже началось, а выполнение контракта запланировано на первый квартал 2027 года", - говорится в сообщении.

Боеприпасы изготавливаются на заводе Rheinmetall Expal Munitions в Испании.

Как заявили в компании, снаряды ER02A1 B/B и пороховые заряды M203 уже используются различными странами НАТО. Их можно запускать с широкого спектра 155-мм систем вооружения, они обеспечивают большую дальность и высокую эффективность.

"Rheinmetall продолжает инвестировать значительные средства в расширение мощностей существующих предприятий и создание новых производственных площадок, чтобы удовлетворить растущий спрос на современные 155-мм снаряды и пороховые заряды.

Rheinmetall является одним из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов. Этот технологический концерн из Дюссельдорфа расширяет свои производственные мощности с 2022 года и ставит целью к 2030 году выпускать около 1,5 миллиона 155-мм артиллерийских снарядов в год", - добавили в компании.

Напомним

Министерство обороны закупит новую масштабную партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Сил обороны Украины.