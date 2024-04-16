Украина стремится углубить сотрудничество с датскими производителями машин для разминирования - Минэкономики

Украина стремится углубить сотрудничество с Данией по производству оборудования для разминирования украинских земель. Об этом во время встречи с Генеральным директором датской компании Hydrema Яном Вернером Йенсеном заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Госпожа министр рассказала, что машины механического разминирования Hydrema уже работают в Украине.

Для нас чрезвычайно важно, что благодаря сотрудничеству с украинским производителем компания локализовала производство в Украине и сотрудничает с украинским партнером. Поэтому возможности для углубления сотрудничества на этом далеко не исчерпаны. Сегодня в Украине это направление мощно развивается и синергия усилий украинских и датских производителей способствовала бы ускорению темпов гуманитарного разминирования - заявила Свириденко.

В Минэкономики заявили, что сейчас в сфере разминирования в Украине работает 9 машин от Hydrema. Кроме того, мощности компании позволяют произвести еще 5 машин в этом году и 9 в следующем.

В Украине могут привлечь к разминированию мобильные комплексы по утилизации боеприпасов - Минобороны

Мы верим, что способности и технологии Hydrema могут делать еще больший вклад в безопасность украинской земли. Ведь компания уже показала свою эффективность в достижении этой цели. Кроме машин, работающих в Украине, также научили украинских специалистов пользоваться оборудованием и его ремонтировать в случае поломок или подрывов. Поэтому благодаря уже выстроенному сотрудничеству, имеем потенциал его нарастить - уверена госпожа министр экономики.

Дополнение

В Минэкономики добавляют, что в целом сейчас в Украине работает 77 тяжелых машин для гуманитарного разминирования.

Кроме того, в прошлом году в Лондоне во время Ukraine Recovery Conference были подписаны два меморандума о локализации производства оборудования для разминирования с датской Hydrema и хорватской компанией DOK-ING.

Напомним

Япония планирует увеличить свой вклад в гуманитарное разминирование в Украине и способствовать выходу японских компаний, в частности Nikken Corporation, специализирующейся на производстве машин для разминирования, на украинский рынок с целью инвестирования в экономическое развитие Украины.