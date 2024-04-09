В Украине могут привлечь к разминированию мобильные комплексы по утилизации боеприпасов - Минобороны

Министерство обороны Украины рассматривает возможность применения мобильных комплексов по утилизации боеприпасов для разминирования освобожденных территорий. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министра обороны Юрия Джигира.

Детали

Как отмечается, полученные благодаря таким комплексам продукты утилизации можно будет повторно использовать в производстве новых боеприпасов для нужд украинских защитников.

Джигир отметил, что несмотря на активные боевые действия, Министерство обороны Украины продолжает усиление системы экологического управления отходами. По его словам, без учета территорий, где сейчас ведутся боевые действия, взрывчаткой загрязнено до одной пятой части территорий Украины.

По разным оценкам, не детонируют более 20% выпущенных боеприпасов. К этому следует добавить активное применение мин. Что делать в дальнейшем? Мы видим, что существуют технологические решения, пытаемся запустить мобильные комплексы по утилизации боеприпасов - рассказал заместитель министра обороны.

Такие комплексы широко используются в мире. Особенно в тех странах, где велись или ведутся боевые действия, в результате которых остаются заминированными большие территории. Украина сейчас ищет пути для получения этих комплексов.

Сильные стороны этой инициативы: комплексы мобильны, передвижение и утилизация - безопасны, они дают возможность повторно использовать полученные продукты утилизации для производства новых боеприпасов - заявил Юрий Джигир.

В Минобороны рассказали, что применение комплексов после победы позволит уменьшить нагрузку на экосистему, поскольку они, в частности, уменьшают загрязнение земель, водоемов, воздуха.

Уже две сертифицированные отечественные машины привлечены к разминированию, проходят испытания третьей - Шмыгаль

Дополнение

В Минобороны рассказали, что по приблизительным оценкам, в уже освобожденных областях загрязнено до двух миллионов гектаров полей. Кроме того, на временно оккупированной территории потенциально под угрозой находятся шесть миллионов гектаров земли.

Это территории, которые потребуют проверки и разминирования после их освобождения.

Сейчас Министерство обороны прорабатывает законодательные изменения, чтобы иметь возможность привлекать к работам такие мобильные комплексы по утилизации боеприпасов.

Уже проведены необходимые консультации с Государственной службой чрезвычайных ситуаций, Государственной специальной службой транспорта Минобороны Украины, внутренними ведомственными подразделениями и организациями, которые проводят гуманитарное разминирование, для скорейшего запуска пилотного проекта.

Напомним

Украина разработала комплекс дистанционного разминирования Ratel Deminer, способный находить и обезвреживать противопехотные мины типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2, который уже прошел испытания для гуманитарного разминирования вблизи Святогорска.