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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уже две сертифицированные отечественные машины привлечены к разминированию, проходят испытания третьей - Шмыгаль

Уже две сертифицированные отечественные машины привлечены к разминированию, проходят испытания третьей - Шмыгаль

Киев  •  УНН

9 апреля 2024, 12:00  •  4546 просмотра

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Украина планирует привлечь максимум инноваций и наладить серийное производство оборудования, чтобы процесс очистки от российских минных полей 26% своей территории занял годы, а не десятилетия.

Сейчас около 26% территории Украины являются потенциально опасными из-за российского минного террора. Украина планирует привлечь максимум инноваций, наладить массовое производство техники, чтобы процесс обезвреживания мин занял не десятилетия, а годы. В целом разминированием занимаются около 750 пиротехнических групп, включая и две сертифицированные отечественные машины, которые привлечены к разминированию. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Еще одно долгосрочное последствие войны - это минирование. Сейчас около 156 тыс. квадратных километров, то есть 26% территории Украины, являются потенциально опасными из-за российского минного террора. Стремимся создать эффективный рынок разминирования, привлечь максимум инноваций, наладить массовое производство техники, чтобы процесс обезвреживания российского минного мусора занял не десятилетия, а годы. Гордимся успешными украинскими техническими разработками. Уже две сертифицированные отечественные машины задействованы в разминировании, проходят испытания третьей

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что созданная международная коалиция гуманитарного разминирования привлекла уже в сектор разминирования более 700 млн долларов.

С начала года уже обследовано более 80 тысяч гектаров земель, из которых 74 тысячи гектаров мы вернули в эксплуатацию. Сертифицировано 34 оператора противоминной деятельности, еще десятки предприятий проходят эту процедуру. В целом разминированием занимаются около 750 пиротехнических групп. Делаем все возможное, чтобы их количество постоянно росло

- добавил Шмыгаль.

Напомним,

В Украине в этом году планируется засеять 5,6 млн гектаров земель. Сейчас засеяно почти 477 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, или около 8,5% от запланированного.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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