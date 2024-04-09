Уже две сертифицированные отечественные машины привлечены к разминированию, проходят испытания третьей - Шмыгаль

Сейчас около 26% территории Украины являются потенциально опасными из-за российского минного террора. Украина планирует привлечь максимум инноваций, наладить массовое производство техники, чтобы процесс обезвреживания мин занял не десятилетия, а годы. В целом разминированием занимаются около 750 пиротехнических групп, включая и две сертифицированные отечественные машины, которые привлечены к разминированию. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Еще одно долгосрочное последствие войны - это минирование. Сейчас около 156 тыс. квадратных километров, то есть 26% территории Украины, являются потенциально опасными из-за российского минного террора. Стремимся создать эффективный рынок разминирования, привлечь максимум инноваций, наладить массовое производство техники, чтобы процесс обезвреживания российского минного мусора занял не десятилетия, а годы. Гордимся успешными украинскими техническими разработками. Уже две сертифицированные отечественные машины задействованы в разминировании, проходят испытания третьей - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что созданная международная коалиция гуманитарного разминирования привлекла уже в сектор разминирования более 700 млн долларов.

С начала года уже обследовано более 80 тысяч гектаров земель, из которых 74 тысячи гектаров мы вернули в эксплуатацию. Сертифицировано 34 оператора противоминной деятельности, еще десятки предприятий проходят эту процедуру. В целом разминированием занимаются около 750 пиротехнических групп. Делаем все возможное, чтобы их количество постоянно росло - добавил Шмыгаль.

Напомним,

В Украине в этом году планируется засеять 5,6 млн гектаров земель. Сейчас засеяно почти 477 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, или около 8,5% от запланированного.