Украина собирается внедрить систему STATCOM для защиты от каскадных отключений на фоне атак рф, получила грант

Украина собирается внедрить систему STATCOM для защиты от аварий и каскадных отключений, особенно после повреждения энергообъектов, получила грант в 880 млн грн, сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль в четвер в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Более 880 млн грн в рамках гранта ЕБРР и Международной ассоциации развития в этом году направим на внедрение современных систем STATCOM и их физическую защиту", - сообщил Шмыгаль.

STATCOM, пояснил он, - это "современная технология, своего рода "стабилизатор" электросети", который, как ожидается, позволит:

поддерживать стабильное напряжение даже при резких изменениях потребления или генерации электроэнергии;

предотвращать аварии и каскадные отключения, особенно после повреждения энергообъектов;

повышать устойчивость энергосистемы во время пиковых нагрузок и после ракетных ударов;

интегрировать большие объемы возобновляемой генерации;

уменьшать потери электроэнергии при ее передаче;

расширять возможности трансграничной торговли электроэнергией.

Такие системы, пояснил Шмыгаль, уже являются одним из ключевых элементов современных электросетей в странах ЕС и США. Их внедрение также является одним из обязательств Украины в рамках интеграции в европейский энергетический рынок и синхронизации с ENTSO-E.

"Это инвестиция не только в восстановление после российских атак, но и в создание современной энергетической инфраструктуры, интегрированной с европейской энергосистемой и способной обеспечивать надежное электроснабжение украинцев", - указал вице-премьер.

Также, по его словам, правительство расширило действие экспериментального проекта по реализации планов устойчивости регионов на операторов критической инфраструктуры. "Это позволит быстрее реализовывать проекты по защите энергообъектов, строительству новой генерации и присоединению к сетям", - пояснил он.

За последние 3,5 месяца регионы ввели в эксплуатацию 338,7 МВт децентрализованной генерации - Шмыгаль