Украина сможет импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии - Шмыгаль

Благодаря решению Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) Украина сможет импортировать 1,7 ГВт электроэнергии. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании Антикризисного энергетического штаба, пишет УНН.

Имеем решение ENTSO-E, благодаря которому Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии. Правительство создало необходимые механизмы, которые позволяют частному бизнесу импортировать электрическую энергию. Нужно активно использовать эти инструменты - сказал Денис Шмыгаль.

Детали

По данным Шмыгаля, вследствие похолодания и увеличения потребления электроэнергии в энергосистеме страны наблюдается дефицит мощностей. Руководители профильных предприятий и ведомств доложили премьеру о шагах для стабилизации ситуации в энергосистеме. В частности, министр энергетики и руководители энергетических предприятий доложили о ходе восстановительной кампании на объектах, а также о запасах ресурсов и путях обеспечения покрытия спроса на электрическую энергию во время отопительного сезона.

Также Шмыгаль призвал украинцев делать свой вклад в стабильность энергосистемы и экономить электроэнергию в пиковые часы.

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