Украина сможет импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии - Шмыгаль
Киев • УНН
Согласно решению ENTSO-E, Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии, решая проблему дефицита мощностей в энергосистеме. Премьер-министр призвал активно использовать эту возможность, а также призвал граждан экономить электроэнергию.
Благодаря решению Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) Украина сможет импортировать 1,7 ГВт электроэнергии. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании Антикризисного энергетического штаба, пишет УНН.
Имеем решение ENTSO-E, благодаря которому Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии. Правительство создало необходимые механизмы, которые позволяют частному бизнесу импортировать электрическую энергию. Нужно активно использовать эти инструменты
Детали
По данным Шмыгаля, вследствие похолодания и увеличения потребления электроэнергии в энергосистеме страны наблюдается дефицит мощностей. Руководители профильных предприятий и ведомств доложили премьеру о шагах для стабилизации ситуации в энергосистеме. В частности, министр энергетики и руководители энергетических предприятий доложили о ходе восстановительной кампании на объектах, а также о запасах ресурсов и путях обеспечения покрытия спроса на электрическую энергию во время отопительного сезона.
Также Шмыгаль призвал украинцев делать свой вклад в стабильность энергосистемы и экономить электроэнергию в пиковые часы.
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Украина сможет импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии - Шмыгаль
Согласно решению ENTSO-E, Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии, решая проблему дефицита мощностей в энергосистеме. Премьер-министр призвал активно использовать эту возможность, а также призвал граждан экономить электроэнергию.
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