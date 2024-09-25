Украина сделала прорыв в производстве дронов, но еще недоработано направление роботизированных платформ - Федоров
Киев • УНН
Украина достигла прогресса в производстве дронов, но направление роботизированных платформ остается недоработанным. Федоров отметил необходимость решения проблем с РЭБ, борьбой с "шахедами" и защитой неба.
В этом году Украина сделала определенный прорыв по производству и развитию дронов, но направление роботизированных платформ остается недоработанным. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме по инновациям "Дирижеры изменений", передает корреспондент УНН.
То же самое и касается Defense Tech. В этом году сделали определенный прорыв по производству, закупкам, открытию рынка развития дронов, но мы видим, что еще недоработанное направление роботизированных платформ, то есть недостаточно оно обслуживается, чтобы начала формироваться работа в этом направлении. Есть там определенные проблемы, которые нужно решить с РЭБ, борьбой с "шахедами" и защитой неба. Есть много направлений, которые в этом году активно развиваются, а в следующем году конечно, что нужно продолжить инвестировать в эти направления, искать решения
Напомним
Украина развивает двустороннее сотрудничество с Данией в сфере оборонных технологий, обсуждая развитие индустрии БПЛА, возможности сотрудничества в сфере оборонных технологий, а также текущие и долгосрочные технологические потребности Украины.
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