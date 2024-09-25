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Україна зробила прорив у виробництві дронів, але ще недопрацьований напрямок роботизованих платформ - Федоров

Україна зробила прорив у виробництві дронів, але ще недопрацьований напрямок роботизованих платформ - Федоров

Київ • УНН

 • 14159 перегляди

Україна досягла прогресу у виробництві дронів, але напрямок роботизованих платформ залишається недопрацьованим. Федоров зазначив необхідність вирішення проблем з РЕБ, боротьбою з "шахедами" та захистом неба.

Цього року Україна зробила певний прорив щодо виробництва та розвитку дронів, але напрямок роботизованих платформ залишається недопрацьованим. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі з інновацій "Диригенти змін", передає кореспондент УНН.

Те саме і стосується Defense Tech. В цьому році зробили певний прорив щодо виробництва, закупівлі, відкриття ринку розвитку дронів, але ми бачимо, що ще недопрацьований напрямок роботизованих платформ, тобто недостатньо він обслуговується, щоб почала формуватися робота в цьому напрямку. Є там певні проблеми, які потрібно вирішити з РЕБ, боротьбою з "шахедами" та захисту неба. Є багато напрямків, які в цьому році активно розвиваються, а в наступному році звичайно, що потрібно продовжити інвестувати в ці напрямки, шукати рішення

- сказав Федоров.

Нагадаємо

Україна розвиває двостороннє співробітництво з Данією у сфері оборонних технологій, обговорюючи розвиток індустрії БПЛА, можливості співпраці у сфері оборонних технологій, а також поточні та довгострокові технологічні потреби України.

Українські заводи готові подвоїти виробництво зброї, але не вистачає коштів - Зеленський 11.09.24, 19:07 • 39341 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

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