Україна зробила прорив у виробництві дронів, але ще недопрацьований напрямок роботизованих платформ - Федоров
Київ • УНН
Україна досягла прогресу у виробництві дронів, але напрямок роботизованих платформ залишається недопрацьованим. Федоров зазначив необхідність вирішення проблем з РЕБ, боротьбою з "шахедами" та захистом неба.
Цього року Україна зробила певний прорив щодо виробництва та розвитку дронів, але напрямок роботизованих платформ залишається недопрацьованим. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі з інновацій "Диригенти змін", передає кореспондент УНН.
Те саме і стосується Defense Tech. В цьому році зробили певний прорив щодо виробництва, закупівлі, відкриття ринку розвитку дронів, але ми бачимо, що ще недопрацьований напрямок роботизованих платформ, тобто недостатньо він обслуговується, щоб почала формуватися робота в цьому напрямку. Є там певні проблеми, які потрібно вирішити з РЕБ, боротьбою з "шахедами" та захисту неба. Є багато напрямків, які в цьому році активно розвиваються, а в наступному році звичайно, що потрібно продовжити інвестувати в ці напрямки, шукати рішення
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Українські заводи готові подвоїти виробництво зброї, але не вистачає коштів - Зеленський 11.09.24, 19:07 • 39341 перегляд