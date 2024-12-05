Украина сделала первый шаг к внедрению суда присяжных

ukenru
Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
10:50 • 16402 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 100113 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 136847 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 122881 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 142461 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 110152 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 116726 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 133017 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 200137 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 180813 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT

герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT

 • 76705 просмотра
В Крыму приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за якобы сотрудничество с СБУ

В Крыму приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за якобы сотрудничество с СБУ

 • 33198 просмотра
Оккупанты заставляют студентов Донетчины участвовать в пропагандистских акциях - ЦНС

Оккупанты заставляют студентов Донетчины участвовать в пропагандистских акциях - ЦНС

 • 76426 просмотра
В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"

В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"

 • 28099 просмотра
Сенат США провел встречу с делегацией антикоррупционных органов Украины

Сенат США провел встречу с делегацией антикоррупционных органов Украины

 • 46997 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 136847 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 142461 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 128750 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 180813 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 200137 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 88407 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 84924 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 98224 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 108676 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 90657 просмотра
Актуальное
Украина сделала первый шаг к внедрению суда присяжных

Украина сделала первый шаг к внедрению суда присяжных

Киев  •  УНН

 • 6500 просмотра

Read in English

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3843. Документ предусматривает введение в стране системы суда присяжных.

Парламент принял в первом чтении законопроект, который предусматривает введение в Украине суда присяжных, сообщает УНН со ссылкой на депутатский корпус.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении в Украине суда присяжных (№3843)

- сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк добавил, что также в первом чтении Рада приняла законопроект № 3844 "О судоустройстве" в связи с судом присяжных.

Законопроектом предлагается установить в отдельном законе "О суде присяжных", что суд присяжных - это форма непосредственной реализации естественного, закрепленного в Конституции Украины права народа на осуществление правосудия. Он будет осуществлять судопроизводство в суде первой инстанции по уголовным делам.

Суд присяжных состоит из одного профессионального судьи и коллегии присяжных. Профессиональный судья суда присяжных является процессуальным председательствующим в судебном заседании и не участвует в принятии решения коллегией присяжных по существу обвинения.

Коллегию суда присяжных составляют 8 присяжных. Состав коллегии формируется на основе случайного автоматизированного отбора кандидатов в присяжные из числа граждан Украины, постоянно проживающих в соответствующем судебном округе.

Коллегия присяжных по результатам судебного рассмотрения обвинения лица выносит решение по существу обвинения (вердикт).

При этом осуществление правосудия гражданином Украины, избранным в качестве присяжного, является не только правом, но и конституционной и гражданской обязанностью.

Присяжный привлекается к осуществлению правосудия в составе одной коллегии суда присяжных на срок рассмотрения только одного судебного дела. 

Кто сможет стать присяжным

Присяжным сможет стать гражданин Украины, достигший 21 года и постоянно проживающий на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда.

Не смогут стать присяжными: 

1)лица, признанные судом ограниченно дееспособными или недееспособными;

2)лица, состоящие на учете в наркологическом, психоневрологическом учреждении в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании и/или имеющие хронические психические или другие заболевания, препятствующие реализации прав и обязанностей присяжного;

3)лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость, и/или являющиеся участником уголовного производства в качестве подозреваемого или обвиняемого;

4) чиновники, адвокаты, нотариусы и т.д. 

Гражданин, избранный в список кандидатов в присяжные, обязан сообщить суду об обстоятельствах, исключающих его участие в осуществлении правосудия. Непредоставление такой информации при ее наличии влечет привлечение виновных лиц к ответственности.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина