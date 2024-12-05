Украина сделала первый шаг к внедрению суда присяжных
Киев • УНН
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3843. Документ предусматривает введение в стране системы суда присяжных.
Парламент принял в первом чтении законопроект, который предусматривает введение в Украине суда присяжных, сообщает УНН со ссылкой на депутатский корпус.
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении в Украине суда присяжных (№3843)
В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк добавил, что также в первом чтении Рада приняла законопроект № 3844 "О судоустройстве" в связи с судом присяжных.
Законопроектом предлагается установить в отдельном законе "О суде присяжных", что суд присяжных - это форма непосредственной реализации естественного, закрепленного в Конституции Украины права народа на осуществление правосудия. Он будет осуществлять судопроизводство в суде первой инстанции по уголовным делам.
Суд присяжных состоит из одного профессионального судьи и коллегии присяжных. Профессиональный судья суда присяжных является процессуальным председательствующим в судебном заседании и не участвует в принятии решения коллегией присяжных по существу обвинения.
Коллегию суда присяжных составляют 8 присяжных. Состав коллегии формируется на основе случайного автоматизированного отбора кандидатов в присяжные из числа граждан Украины, постоянно проживающих в соответствующем судебном округе.
Коллегия присяжных по результатам судебного рассмотрения обвинения лица выносит решение по существу обвинения (вердикт).
При этом осуществление правосудия гражданином Украины, избранным в качестве присяжного, является не только правом, но и конституционной и гражданской обязанностью.
Присяжный привлекается к осуществлению правосудия в составе одной коллегии суда присяжных на срок рассмотрения только одного судебного дела.
Кто сможет стать присяжным
Присяжным сможет стать гражданин Украины, достигший 21 года и постоянно проживающий на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда.
Не смогут стать присяжными:
1)лица, признанные судом ограниченно дееспособными или недееспособными;
2)лица, состоящие на учете в наркологическом, психоневрологическом учреждении в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании и/или имеющие хронические психические или другие заболевания, препятствующие реализации прав и обязанностей присяжного;
3)лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость, и/или являющиеся участником уголовного производства в качестве подозреваемого или обвиняемого;
4) чиновники, адвокаты, нотариусы и т.д.
Гражданин, избранный в список кандидатов в присяжные, обязан сообщить суду об обстоятельствах, исключающих его участие в осуществлении правосудия. Непредоставление такой информации при ее наличии влечет привлечение виновных лиц к ответственности.