Украина сбивает более 90% российских шахедов - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина повысила уровень перехвата российских дронов Shahed до более 90%. Еженедельно сбиваются тысячи беспилотников, что является уникальным опытом в мире.
Украина повысила эффективность перехвата ударных беспилотников Shahed до более чем 90%. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Форума оборонных индустрий НАТО, передает УНН.
Детали
По словам главы государства, Украина создала систему противодействия массированным атакам дронов в реальных боевых условиях.
Мы повысили уровень перехвата российских дронов Shahed до более чем 90%. Это означает, что еженедельно сбиваются тысячи российских ударных беспилотников. Ни одна другая страна не имела возможности защищаться от атак дронов в таких масштабах. Реалии этой войны заставили нас создать такую систему
ЕС хочет расширять сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности – фон дер Ляйен07.07.26, 14:31 • 1876 просмотров