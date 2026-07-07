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Украина сбивает более 90% российских шахедов - Зеленский

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина повысила уровень перехвата российских дронов Shahed до более 90%. Еженедельно сбиваются тысячи беспилотников, что является уникальным опытом в мире.

Украина сбивает более 90% российских шахедов - Зеленский

Украина повысила эффективность перехвата ударных беспилотников Shahed до более чем 90%. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Форума оборонных индустрий НАТО, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, Украина создала систему противодействия массированным атакам дронов в реальных боевых условиях.

Мы повысили уровень перехвата российских дронов Shahed до более чем 90%. Это означает, что еженедельно сбиваются тысячи российских ударных беспилотников. Ни одна другая страна не имела возможности защищаться от атак дронов в таких масштабах. Реалии этой войны заставили нас создать такую систему

- заявил Зеленский.

ЕС хочет расширять сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности – фон дер Ляйен07.07.26, 14:31 • 1876 просмотров

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