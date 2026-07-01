Украина рассчитывает на движение в ЕС без потери времени — Зеленский назвал следующий шаг

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на дальнейшее продвижение в переговорах о вступлении в Европейский Союз без потери времени и может в ближайшее время открыть еще пять переговорных кластеров, передает УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил европейских лидеров за открытие первого переговорного кластера в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это стало важным решением во время кипрского председательства в Совете Евросоюза.

Я благодарю всех европейских лидеров за открытие первого переговорного кластера в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это было важное решение во время кипрского председательства, и теперь мы должны двигаться дальше. Мы рассчитываем на это — на движение вперед без потери времени - сказал Президент во время выступления на церемонии по случаю начала председательства Ирландии в Совете ЕС.

Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает открытия остальных переговорных кластеров в ближайшее время.

Мы можем очень скоро открыть еще пять кластеров и продолжить переговоры практически - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что впереди остаются большие политические решения, однако сам факт открытия новых кластеров является важным сигналом для украинского общества.

И, конечно, самые большие политические решения еще впереди, но шаги вроде открытия новых кластеров усиливают мотивацию наших людей. Они поднимают дух украинцев и показывают, что ЕС выполняет свои обещания. Очень важно выполнять обещания. Именно так и должно быть - подчеркнул Зеленский.

Контекст

15 июня 2026 года ЕС и Украина открыли первый переговорный кластер — "Основы". Он касается базовых принципов, на которых построен Европейский Союз, в частности верховенства права, фундаментальных прав, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев.

Этот кластер охватывает переговорные разделы по судебной власти и основополагающим правам, юстиции, свободе и безопасности, публичным закупкам, статистике и финансовому контролю. По методологии расширения ЕС, именно кластер "Основы" открывается первым и закрывается последним, а прогресс по нему определяет общий темп переговорного процесса.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года, в июне 2022 года получила статус кандидата, в июне 2024 года формально начала переговоры о вступлении, а в сентябре 2025 года завершила процесс двустороннего скрининга с Еврокомиссией.

Ирландия начала председательство в Совете ЕС 1 июля 2026 года. Ее шестимесячный мандат продлится до 31 декабря 2026 года. Во время председательства страна координирует работу Совета ЕС, председательствует на заседаниях и помогает государствам-членам достигать политических договоренностей.

Напомним

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что Украина может вступить в ЕС даже во время войны с россией. Он подчеркнул поддержку санкций и приоритетность членства для Украины.