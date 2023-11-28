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Украина призвала Турцию присоединиться к разминированию территорий

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 13:43  •  7900 просмотра

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Украина сейчас самая заминированная страна в мире - 174 тысячи квадратных километров территории имеют потенциальное загрязнение. Из них 14 тысяч - это водные акватории.

Украина рассчитывает на помощь Турции в вопросах разминирования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами в результате российской агрессии. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Украине Мустафы Левента Бильгенома и первого заместителя Министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Украина сейчас самая заминированная страна в мире - 174 тысячи квадратных километров территории имеют потенциальное загрязнение. Из них 14 тысяч - это водные акватории. россия продолжает сбрасывать бомбы - это угроза не только для Украины, но и для всех стран, имеющих выход к Черному морю. Поэтому мы надеемся на сотрудничество в этом направлении нашей общей безопасности

- сказал Павлюк.

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В свою очередь Мустафа Левент Бильген от имени турецкого правительства выразил благодарность за спасательную миссию, высланную Украиной для ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в феврале этого года в южном и юго-восточном регионах Турции, а также отметил, что Турция всегда будет стоять на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Наша теплая связь с украинским народом является нерушимой, и она была установлена еще задолго до войны. Мы выражаем безоговорочное уважение к вашей территориальной целостности и суверенитету. Мы и дальше будем работать именно на этих принципах", - подчеркнул посол.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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