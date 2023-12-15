Украина привлечет от ЕБРР 150 млн евро для поддержки "Укрэнерго" в отопительный сезон
Украина получает от ЕБРР 150 млн евро на поддержку "Укрэнерго" и обеспечение стабильного энергоснабжения в течение отопительного сезона.
Восстановление работы "Киевстар": более 95% базовых станций мобильной связи в рабочем состоянии
Сообщается, что абонентам доступна голосовая связь, в том числе - в международном роуминге, услуги "Домашнего Интернета".
Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: СБУ начала расследование, устанавливаются мотивы подрывника
СБУ расследует инцидент, когда депутат взорвал гранаты в сельском совете на Закарпатье, как террористический акт, в результате инцидента пострадали 26 человек; мотивы устанавливаются.
В Болгарии пророссийские партии заблокировали работу парламента из-за демонтажа памятника советской армии в Софии
Пророссийские партии в Болгарии препятствуют работе парламента в знак протеста против демонтажа памятника советской армии в Софии. Парламент Болгарии сталкивается с задержками в принятии важных законодательных актов, включая государственный бюджет и судебную реформу.
Недопуск детей с собакой в укрытие во время тревоги: в КГВА подреагировали на инцидент
Киевские власти признали неприемлемым поступок охранника школы, который не пустил в укрытие двух детей с собакой во время воздушной тревоги, и призвали проверить доступ к убежищам и провести инструктаж персонала.
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
Украина планирует усилить безопасность в органах местного самоуправления и государственных учреждениях после того, как депутат взорвал гранату в сельском совете на Закарпатье, в результате чего 26 человек получили ранения.
Премьер Болгарии обеспокоен "имперскими амбициями" путина
Недавно путин в очередной раз во время прямого эфира рассказал о кремлевском видении истории Украины и сделал комментарии, которые СМИ в Болгарии восприняли как намек на возможные территориальные претензии.
НБУ презентовал новую памятную монету, посвященную железнодорожникам
Национальный банк Украины выпустил памятную монету, которая чествует украинских железнодорожников. На монете изображен стилизованный трезубец и поезд с логотипом Укрзализныци.
Растрата 18 млн грн завода "Антонова": дело направлено в суд
Игорю Дехтяренко и еще одному бывшему директору было предъявлено обвинение в растрате более 18 миллионов гривен ГП "Антонов" путем переплаты за юридические услуги, связанные с взысканием задолженности. Из-за этих действий государственному предприятию был нанесен значительный ущерб.
США: после завершения войны между Израилем и ХАМАС, ключевую роль в управлении анклавом должна играть Палестинская администрация
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, разговаривая с президентом Махмудом Аббасом заявил, что для Израиля не будет ни "разумным", ни "правильным" снова оккупировать Газу. Белый дом поддерживает возвращение сил безопасности Палестинской администрации к руководству vектором Газа. США также ожидают, что следующий этап войны в Газе будет включать "точные" операции управляемые разведкой.