В ближайшее время Украина получит 3,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соответствующее соглашение, сообщили в Минфине в четверг, пишет УНН.

Детали

"В ближайшее время в Государственный бюджет Украины поступит грант от США в размере почти 3,9 млрд долларов США. Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Боб Сом подписали соответствующее соглашение", - говорится в сообщении.

Средства, по данным Минфина, будут направлены на:

выплаты заработной платы учителям,

сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС),

работникам государственных органов,

а также на поддержку первоочередных социальных расходов (выплаты помощи внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью).

Благодарен США и команде Всемирного банка за сотрудничество, результатом которого является мобилизация критически важных ресурсов. Это - необходимое и своевременное финансирование для поддержания ликвидности госбюджета - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Средства поступят через проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Проект является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине.

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