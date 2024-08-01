Киев • УНН
Министр финансов Украины подписал соглашение о гранте от США на 3,9 млрд долларов. Средства направят на зарплаты учителям, работникам ГСЧС, госорганов и социальные выплаты.
В ближайшее время Украина получит 3,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соответствующее соглашение, сообщили в Минфине в четверг, пишет УНН.
Детали
"В ближайшее время в Государственный бюджет Украины поступит грант от США в размере почти 3,9 млрд долларов США. Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Боб Сом подписали соответствующее соглашение", - говорится в сообщении.
Средства, по данным Минфина, будут направлены на:
Благодарен США и команде Всемирного банка за сотрудничество, результатом которого является мобилизация критически важных ресурсов. Это - необходимое и своевременное финансирование для поддержания ликвидности госбюджета
Средства поступят через проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Проект является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине.
Україна отримала 2,2 млрд дол. від МВФ3 июля 2024, 07:35 • 30315 просмотров