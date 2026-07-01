Украина получила до $600 млн по проекту от Всемирного банка на социальные выплаты

Украина получила почти 600 млн долларов по проекту Всемирного банка, сообщила в среду премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

В Государственный бюджет Украины поступило почти 600 млн долларов США для финансирования социальных выплат наиболее уязвимым категориям граждан - написала Свириденко.

По ее словам, средства предоставил Международный банк реконструкции и развития. Финансирование включает 300 млн долларов США при поддержке японских гарантий, а также 298,75 млн долларов США при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании. Общий объем проекта SPIRIT составляет 880 млн долларов США.

Проект, отметила премьер, охватит более 1 миллиона украинцев, нуждающихся в социальной поддержке.

"Для получения финансирования в рамках совместного с Всемирным банком проекта SPIRIT правительство выполнило все необходимые условия", - указала Свириденко.

Финансирование в рамках проекта, сообщила она, покроет 18 видов социальных выплат, в частности помощь семьям с детьми, детям с тяжелыми заболеваниями, детям-сиротам, находящимся в детских домах семейного типа и приемных семьях, лицам с инвалидностью, многодетным семьям, оплату услуги "муниципальная няня", помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста, программу "еЯсла", а также другие программы социальной поддержки, финансируемые из государственного бюджета и не связанные с военными целями.

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