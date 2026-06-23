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Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд

Киев • УНН

 • 1858 просмотра

Всемирный банк одобрил программу политики развития на 3,39 млрд долларов для поддержки реформ в Украине. Средства направлены на стимулирование частного сектора и привлечение квалифицированной рабочей силы.

Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд

Всемирный банк сообщил о новом финансировании для Украины в размере 3,39 миллиарда долларов в рамках программы, направленной на стимулирование финансирования частного сектора и привлечение на рынок труда квалифицированной рабочей силы, пишет УНН.

Детали

Как сообщается в пресс-релизе от 22 июня, совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил первую программу политики развития "Рабочие места в Украине и рост частного сектора" (DPO) с целью поддержки программы реформ правительства Украины, направленной на создание условий для привлечения частного финансирования и инвестиций, содействие решению проблемы нехватки рабочей силы и углубление трансграничной рыночной интеграции.

Эта первая операция в рамках серии из двух программ политики развития обеспечит финансирование в объеме 3,39 млрд долларов США

- сообщили во Всемирном банке.

Как указано, это включает заем Всемирного банка на сумму в 1,04 млрд долларов США, подкрепленный кредитным усилением на 540 млн долларов США от Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) при поддержке правительства Японии и гарантиями на 500 млн долларов США от правительства Великобритании, а также грант в размере 2,35 млрд долларов США от Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (F.O.R.T.I.S.).

"Несмотря на чрезвычайно сложные условия, Украина неуклонно продвигается в реализации своей программы реформ, создавая условия для частных инвестиций и создания рабочих мест, а также последовательно усиливая рынки и институты для реализации своего стремления к вступлению в Европейский Союз, - отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом. - Эта Программа DPO отражает значительный прогресс, которого достигла Украина. Группа Всемирного банка и наши партнеры готовы обеспечивать дальнейшую поддержку реализации программы реформ Украины, ее стремлений к вступлению в ЕС и усилий по построению более процветающего будущего".

Программа поддерживает восстановление Украины во главе с частным сектором путем продвижения реформ по трем направлениям:

  • создание условий для финансирования и инвестиций со стороны частного сектора, в том числе путем реформирования нормативно-правовой базы, регулирующей публично-частное партнерство и финансовое посредничество для малых и средних предприятий, а также через усилия по продвижению программы приватизации;
    • привлечение квалифицированной рабочей силы на рабочие места путем реализации реформ по модернизации жилищной политики, развития предпринимательства среди ветеранов, поощрения участия женщин на рынке труда и уменьшения несоответствия компетенций требованиям;
      • продвижение трансграничной рыночной интеграции путем усиления прозрачности выплат для поддержки сельского хозяйства, интеграции институтов рынка электроэнергии с ЕС и приведения требований по экологическому мониторингу в соответствие.

        Реформу социальной защиты Украины подкрепят $880 млн от Всемирного банка29.05.26, 09:51 • 3351 просмотр

        Юлия Шрамко

        ЭкономикаПолитикаНовости Мира