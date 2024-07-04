Ключевое условие для пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) в сентябре уже выполнено - перезагрузка Бюро экономической безопасности. Сейчас есть ряд технических требований, которые в основном касаются гуманитарной и фискальной политики, которые могут быть выполнены до указанных сроков. Следующие просмотры программы, где Украина может получить 2,2 млрд долларов, планируется на сентябрь и декабрь. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Ключевое условие для пересмотра именно в сентябре уже выполнено. Это принять закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Также есть ряд технических требований, которые в основном касаются гуманитарной и фискальной политики. Я считаю, что есть все основания полагать, что они все будут выполнены до указанных сроков. Два следующих пересмотра это сентябрь и декабрь. Ожидаемые суммы траншей по 1,1 млрд долларов - сказал Марченко.

Он отметил, что в целом объем кредитной программы составляет 15,6 млрд долларов.

Мы уже в рамках программы привлекли половину средств (...) Если мы все сделаем шаги, то мы сможем привлечь полностью всю сумму средств. 7,6 млрд долларов, если быть точным, мы уже получили - добавил Марченко.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 3 июля, сообщал, что Украина получила 2,2 миллиарда долларов от Международного валютного фонда.