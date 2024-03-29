Украина объявила "министра иностранных дел" Приднестровья Игнатьева в розыск: что известно

В Украине объявили в розыск так называемого "министра иностранных дел" Приднестровья Виталия Игнатьева. Соответствующая информация появилась в базе розыска Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.

Детали

В розыск "министра иностранных дел" Приднестровья объявило управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.

Место исчезновения, как указано в базе, Тирасполь.

Виталий Игнатьев указан как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования.

В базе также указаны статьи обвинения - СТ.111-1 Ч.6 (Коллаборационная деятельность) и СТ.110 Ч.1 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Мера пресечения к Игнатьеву не применялась.

Напомним, 9 января в правительственном вестнике Украины опубликовали информацию о том, что главу "внешнеполитического ведомства Приднестровья" вызывают в отделение СБУ для "получения письменного уведомления о подозрении в совершенных преступлениях".