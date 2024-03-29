Украина объявила "министра иностранных дел" Приднестровья Игнатьева в розыск: что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  103373 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  105408 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  107897 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  225738 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134543 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133644 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153223 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143115 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145264 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153340 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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28 марта 2024, 13:27  •  225738 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  257691 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  614716 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  563580 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  575225 просмотра

Украина объявила "министра иностранных дел" Приднестровья Игнатьева в розыск: что известно

Украина объявила в розыск так называемого "министра иностранных дел" Приднестровья Виталия Игнатьева за коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины.

политика •   •  6986 просмотра
Украина объявила "министра иностранных дел" Приднестровья Игнатьева в розыск: что известно

Предоставил подробную информацию о недавних российских обстрелах: Умеров поговорил с главой Пентагона

Министр обороны Украины Умеров обсудил с главой Пентагона Остином недавние российские ракетные атаки на украинские города и необходимость увеличения систем противовоздушной обороны.

Война •   •  10060 просмотра
Предоставил подробную информацию о недавних российских обстрелах: Умеров поговорил с главой Пентагона

Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией

Министр иностранных дел Украины очертил три ключевые задачи для укрепления отношений с Индией: восстановление довоенного уровня торговли и сотрудничества, работа над новыми совместными проектами и программами, участие Индии в Формуле мира Президента Зеленского, а также работа над организацией визитов лидеров обеих стран.

Экономика •   •  11162 просмотра
Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией

После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений

Аварийные графики отключения электроэнергии будут применены в нескольких областях Украины, включая Сумскую, Полтавскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую и Харьковскую, из-за отсутствия достаточного количества генерирующих мощностей, вызванного массированной российской атакой на украинские электростанции.

Война •   •  10627 просмотра
После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений

В Польше во время побега от полиции погиб украинец

18-летний гражданин Украины умер в больнице после того, как на большой скорости врезался в придорожный столб, пытаясь скрыться от полиции в Ополе, Польша.

Криминал и ЧП •   •  10845 просмотра
В Польше во время побега от полиции погиб украинец

Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями религиозных общин важность донесения до мира правды о военных преступлениях России и необходимость поддержки Украины.

Общество •   •  15603 просмотра
Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине

Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

Президент Зеленский поручил силовым ведомствам и министерствам проанализировать проблему азартных игр в Интернете и предложить решение в ответ на петицию с призывом ограничить деятельность онлайн-казино из-за их вредного влияния на солдат и общество.

Общество •   •  13460 просмотра
Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

Россияне, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста - СМИ

Русские, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста, как предполагают активисты, анализирующие спутниковые снимки, на которых видны шлейфы осадочных пород, похожие на те, что образовались при строительстве российской военно-морской базы.

Война •   •  15560 просмотра
Россияне, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста - СМИ

В Украине отменили более полусотни устаревших требований для бизнеса: что известно

Кабинет Министров Украины внес изменения в более 50 устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений, некоторые из которых были приняты еще в советское время, с целью упрощения ведения бизнеса и приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Экономика •   •  17442 просмотра
В Украине отменили более полусотни устаревших требований для бизнеса: что известно

Генштаб: Украинские защитники отбили более 60 российских атак, треть - на Новопавловском направлении

Украинские защитники выдержали более 60 боевых столкновений, отбили более 20 российских атак на Новопавловском направлении, при этом российско-террористические войска нанесли 38 ракетных и 59 авиационных ударов, а также 72 раза открывали огонь из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  15939 просмотра
Генштаб: Украинские защитники отбили более 60 российских атак, треть - на Новопавловском направлении