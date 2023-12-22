Украина не сможет сдерживать российские войска, если западная помощь остановится - ISW

Остановка западной помощи, вероятно, приведет к тому, что Украина потеряет способность сдерживать российскую армию. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

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Анализ военных экспертов показывает, что война в Украине характеризуется неустойчивой ситуацией, которая не является безвыходной, поскольку легко может измениться в зависимости от принятых решений на Западе.

Также в отчете ISW подчеркнули, что поддержка со стороны Запада в области безопасности способствует возможности украинских вооруженных сил отражать атаки со стороны России и освобождать дополнительные украинские территории.

Поэтому продолжение предоставления этой поддержки представляется единственной возможностью помешать целям Кремля в Украине.

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