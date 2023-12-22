Украина не сможет сдерживать российские войска, если западная помощь остановится - ISW
Киев • УНН
Западная помощь имеет решающее значение для Украины, чтобы дать отпор российским войскам и вернуть себе территорию, говорится в отчете ISW; прекращение помощи может подорвать обороноспособность Украины.
Остановка западной помощи, вероятно, приведет к тому, что Украина потеряет способность сдерживать российскую армию. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Анализ военных экспертов показывает, что война в Украине характеризуется неустойчивой ситуацией, которая не является безвыходной, поскольку легко может измениться в зависимости от принятых решений на Западе.
Также в отчете ISW подчеркнули, что поддержка со стороны Запада в области безопасности способствует возможности украинских вооруженных сил отражать атаки со стороны России и освобождать дополнительные украинские территории.
Поэтому продолжение предоставления этой поддержки представляется единственной возможностью помешать целям Кремля в Украине.
В ISW проанализировали заявления Шойгу о новых формированиях в российской армии 20 декабрь 2023, 14:06 • 31456 просмотров
Украина не сможет сдерживать российские войска, если западная помощь остановится - ISW
Западная помощь имеет решающее значение для Украины, чтобы дать отпор российским войскам и вернуть себе территорию, говорится в отчете ISW; прекращение помощи может подорвать обороноспособность Украины.
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