Украина и Литва согласовали ключевые пункты двустороннего соглашения по безопасности

Украинская и литовская стороны определили ключевые пункты и согласовали график работы над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины, передает УНН.

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Переговоры между украинскими и литовскими делегатами провели во исполнение Декларации G7 о поддержке Украины.

Украинскую делегацию возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, однако очередной раунд переговоров провел его заместитель - Игорь Жовква.

Наш документ будет содержать ряд положений, которые впервые удалось закрепить в подобных соглашениях. - цитируют в ОП слова Игоря Жовквы.

Литовскую делегацию возглавил первый заместитель канцлера правительства Литовской Республики Роландас Крищюнас.

Ермак встретился с главой МИД Литвы: обсудили работу для достижения прогресса на пути Украины в ЕС и НАТО