В пятницу, 2 августа, Украина и Ирландия провели переговоры с целью подтвердить обязательства по углублению и укреплению двустороннего сотрудничества. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Офисе президента.

Детали

В ведомстве отмечают, что о сегодняшнем разговоре Владимир Зеленский договорился с Премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом во время встречи в Шенноне 13 июля.

В соответствии с Указом президента Украины, украинскую делегацию возглавляет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, но сегодняшний раунд переговоров провел его заместитель Игорь Жовква.

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Мы ценим многогранную поддержку Украины со стороны Ирландии и наше сотрудничество на пути Украины к членству в ЕС. Ирландия демонстрирует солидарность в нашей общей борьбе за защиту общих ценностей, справедливый мир и безопасную Европу - подчеркнул Жовква.

Во время встречи обсудили содержание двустороннего соглашения, обменялись мнениями по конкретным положениям и договорились о дальнейших шагах.

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Украина планирует подписать соглашения о безопасности еще с 9 странами, что доведет общее количество стран до 32.