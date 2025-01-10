Украина готовится к контактам Зеленского и Трампа сразу после инаугурации - МИД
Киев • УНН
МИД Украины сообщает о подготовке к украинско-американским контактам на высоком уровне после инаугурации Трампа 20 января.
Украина готовится к украинско-американским контактам на высоком уровне сразу после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.
Наша позиция очень проста: мы все в Украине хотим завершить войну справедливо для Украины, и мы видим, что Трамп тоже настроен решительно на прекращение войны. Поэтому главное, что мы сейчас ждем - встречи президента Трампа с Зеленским, потому что для нас главное совместно работать с Америкой ради мира. Мы готовимся к контактам украинско-американских на высоком уровне сразу после инаугурации
Дополнение
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал Президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию 20 января, но готов его принять.
Президент Владимир Зеленский, комментируя свой возможный приезд на инаугурацию президента США Дональда Трампа, заявил, что он не может приезжать в гости без приглашения.