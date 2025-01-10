Україна готується до контактів Зеленського та Трампа відразу після інавгурації - МЗС
Київ • УНН
МЗС України повідомляє про підготовку до українсько-американських контактів на високому рівні після інавгурації Трампа 20 січня.
Україна готується до українсько-американських контактів на високому рівні одразу після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України, і ми бачимо, що Трамп теж налаштований рішуче на припинення війни. Тому головне, що ми зараз чекаємо - на зустріч президента Трампа з Зеленським, тому що для нас головне спільно працювати з Америкою заради миру. Ми готуємося до контактів українсько-американських на високому рівні одразу після інавгурації
Доповнення
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не запрошував Президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію 20 січня, але готовий його прийняти.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи свій можливий приїзд на інавгурацію президента США Дональда Трампа, заявив, що він не може приїздити в гості без запрошення.