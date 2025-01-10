Україна готується до контактів Зеленського та Трампа відразу після інавгурації - МЗС

Україна готується до українсько-американських контактів на високому рівні одразу після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України, і ми бачимо, що Трамп теж налаштований рішуче на припинення війни. Тому головне, що ми зараз чекаємо - на зустріч президента Трампа з Зеленським, тому що для нас головне спільно працювати з Америкою заради миру. Ми готуємося до контактів українсько-американських на високому рівні одразу після інавгурації