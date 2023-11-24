В кулуарах ВР прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств
Киев • УНН
Украинский парламент планирует ускорить рассмотрение законопроекта о национальных меньшинствах, что является последним требованием для начала переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщил Давид Арахамия. Закон направлен на приведение законодательства Украины в соответствие со стандартами ЕС и укрепление межэтнического взаимопонимания между гражданами.
В кулуарах Верховной Рады прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств. Документу, приближающему Украину к началу переговоров о членстве в ЕС, поэтому его планируют рассмотреть как можно скорее. Проект закона и его рассмотрение анонсировал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.
Провели подготовительное совещание по регистрации законопроекта о нацменьшинствах, который должен гармонизировать наше законодательство в этом вопросе с ЕС. Принятие соответствующего закона является последним требованием для открытия переговоров о членстве в Евросоюзе. Планируем рассмотреть его как можно раньше, на одном из ближайших заседаний. Спасибо коллегам за работу и ждем результативного голосования в зале.
Детали
Участие в подготовительном совещании, по регистрации данного законопроекта, приняли представители Правительства, Верховной Рады, Офиса Президента и национальных меньшинств.
По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, который также присутствовал на сегодняшних консультациях, новое законодательство о нацменьшинствах, должно быть действенным и соответствовать европейским стандартам, чтобы это работало на укрепление Украины.
В своем последнем отчете Европейский совет подчеркнул, что наше государство усиливает защиту нацменьшинств. Мы и дальше будем демонстрировать прогресс в этом направлении. Сейчас разработаны изменения в законы. Там учтено мнение представителей различных этнических сообществ Украины. Адаптирован опыт и практики других европейских государств. Чем крепче фундамент межэтнического взаимопонимания, тем сильнее будет Украина в кругу объединенной европейской семьи.
В кулуарах ВР прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств
Украинский парламент планирует ускорить рассмотрение законопроекта о национальных меньшинствах, что является последним требованием для начала переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщил Давид Арахамия. Закон направлен на приведение законодательства Украины в соответствие со стандартами ЕС и укрепление межэтнического взаимопонимания между гражданами.
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