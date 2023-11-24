В кулуарах ВР прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств

В кулуарах Верховной Рады прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств. Документу, приближающему Украину к началу переговоров о членстве в ЕС, поэтому его планируют рассмотреть как можно скорее. Проект закона и его рассмотрение анонсировал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Провели подготовительное совещание по регистрации законопроекта о нацменьшинствах, который должен гармонизировать наше законодательство в этом вопросе с ЕС. Принятие соответствующего закона является последним требованием для открытия переговоров о членстве в Евросоюзе. Планируем рассмотреть его как можно раньше, на одном из ближайших заседаний. Спасибо коллегам за работу и ждем результативного голосования в зале. написал Арахамия.

Детали

Участие в подготовительном совещании, по регистрации данного законопроекта, приняли представители Правительства, Верховной Рады, Офиса Президента и национальных меньшинств.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, который также присутствовал на сегодняшних консультациях, новое законодательство о нацменьшинствах, должно быть действенным и соответствовать европейским стандартам, чтобы это работало на укрепление Украины.