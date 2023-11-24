В кулуарах ВР прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
  •  114992 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
  •  136286 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
  •  106285 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
  •  105109 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
  •  167311 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  139813 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  126941 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  138789 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  170686 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  166444 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  245440 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  23773 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162073 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  170626 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  23300 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

  •  136286 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

  •  167311 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  159877 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  154258 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  159782 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ukraina-gotovit-zakon-o-pravakh-menshinstv-chtobi-priblizitsya-k-nachalu-peregovorov-o-chlenstve-v-yes

В кулуарах ВР прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 22:35  •  23590 просмотра

Read in English

Украинский парламент планирует ускорить рассмотрение законопроекта о национальных меньшинствах, что является последним требованием для начала переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщил Давид Арахамия. Закон направлен на приведение законодательства Украины в соответствие со стандартами ЕС и укрепление межэтнического взаимопонимания между гражданами.

В кулуарах Верховной Рады прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств. Документу, приближающему Украину к началу переговоров о членстве в ЕС, поэтому его планируют рассмотреть как можно скорее. Проект закона и его рассмотрение анонсировал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Провели подготовительное совещание по регистрации законопроекта о нацменьшинствах, который должен гармонизировать наше законодательство в этом вопросе с ЕС. Принятие соответствующего закона является последним требованием для открытия переговоров о членстве в Евросоюзе. Планируем рассмотреть его как можно раньше, на одном из ближайших заседаний. Спасибо коллегам за работу и ждем результативного голосования в зале.

написал Арахамия.

Детали

Участие в подготовительном совещании, по регистрации данного законопроекта, приняли представители Правительства, Верховной Рады, Офиса Президента и национальных меньшинств.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, который также присутствовал на сегодняшних консультациях, новое законодательство о нацменьшинствах, должно быть действенным и соответствовать европейским стандартам, чтобы это работало на укрепление Украины.

В своем последнем отчете Европейский совет подчеркнул, что наше государство усиливает защиту нацменьшинств. Мы и дальше будем демонстрировать прогресс в этом направлении. Сейчас разработаны изменения в законы. Там учтено мнение представителей различных этнических сообществ Украины. Адаптирован опыт и практики других европейских государств. Чем крепче фундамент межэтнического взаимопонимания, тем сильнее будет Украина в кругу объединенной европейской семьи.

отметил Шмыгаль.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
У кулуарах ВР пройшла підготовча нарада щодо законопроєкту про права нацменшин
A preparatory meeting on the draft law on the rights of national minorities was held on the sidelines of the Verkhovna Rada
Новости по теме

В кулуарах ВР прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств

Украинский парламент планирует ускорить рассмотрение законопроекта о национальных меньшинствах, что является последним требованием для начала переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщил Давид Арахамия. Закон направлен на приведение законодательства Украины в соответствие со стандартами ЕС и укрепление межэтнического взаимопонимания между гражданами.

Политика •   •  23590 просмотра
В кулуарах ВР прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств

Более четырёх тысяч российских военнослужащих сбежали со службы после начала мобилизации – росСМИ

Более 4 тыс. российских военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности за самовольное оставление части после отмобилизования, большинство из них получили условные сроки. Суды выносят решения со скоростью 100 решений в неделю.

Война •   •  26841 просмотра
Более четырёх тысяч российских военнослужащих сбежали со службы после начала мобилизации – росСМИ

Силы обороны усиливают революционными технологиями с Brave1 - Федоров

По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, Вооруженные силы Украины получают передовые технологии, такие как беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, разработанные при участии Brave1. Оборонный кластер Brave1 сотрудничает с инноваторами, и многие разработки уже эффективно поддерживают военные операции.

Технологии •   •  20288 просмотра
Силы обороны усиливают революционными технологиями с Brave1 - Федоров

Корея передала Украине четыре механизированные машины для разминирования

Корейское агентство передало Украине 4 механизированные машины для разминирования. Полученные сегодня авитовки направят для проведения разминирования в Днепропетровскую и Черниговскую области.

Политика •   •  23712 просмотра
Корея передала Украине четыре механизированные машины для разминирования

Министр иностранных дел Китая поощряет европейско-китайское сотрудничество на фоне беспокойства о конкуренции

Министр иностранных дел Китая Ван И призывает Европу сотрудничать с Китаем, несмотря на конкуренцию, уверяя в поддержке стратегической автономии Европы и решении проблем иностранных инвесторов с целью создания справедливой бизнес-среды.

Экономика •   •  25497 просмотра
Министр иностранных дел Китая поощряет европейско-китайское сотрудничество на фоне беспокойства о конкуренции

Спецназовцы СБУ обезвредили более двух сотен российских военных и уничтожили почти две сотни военных объектов

Как сообщается, спецподразделение СБУ "Альфа" ликвидировало более 200 российских военных и уничтожило 150 единиц вражеской военной техники, включая танки, БТРы и артиллерийские системы.

Война •   •  25447 просмотра
Спецназовцы СБУ обезвредили более двух сотен российских военных и уничтожили почти две сотни военных объектов

Попытка подкупа Кубракова: за застройщика Копыстыру внесли 100 млн грн залога

Сергей Копыстыр, обвиняемый в попытке подкупа вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова, вышел на свободу после внесения 100 миллионов гривен залога.

Криминал и ЧП •   •  23678 просмотра
Попытка подкупа Кубракова: за застройщика Копыстыру внесли 100 млн грн залога

USAID поможет со строительством евроколеи между Польшей и Украиной

Украина построит железную дорогу с евроколеей с шириной 1435 мм от Мостиск до Львова. Проект поддержали в США, и подтвердили свои намерения Меморандумом с Агентством США по международному развитию (USAID). Эта модернизация имеет целью повысить экспортный потенциал Украины и интеграцию в ЕС, включая как грузовые, так и пассажирские перевозки.

Экономика •   •  30732 просмотра
USAID поможет со строительством евроколеи между Польшей и Украиной

Крымский мост обречен - глава СБУ

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Крымский мост "обречен" после успешных атак морских беспилотников СБУ, которые подорвали его мнимую неуязвимость и повлияли на российскую логистику.

Политика •   •  27240 просмотра
Крымский мост обречен - глава СБУ

Кадровые перестановки: Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардии

Зеленский провел кадровые изменения в Национальной гвардии Украины, в частности уволил нескольких заместителей и назначил новых.

Политика •   •  27421 просмотра
Кадровые перестановки: Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардии