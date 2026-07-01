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Украина готова развивать безопасностное сотрудничество с Японией в сфере беспилотников - МИД

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига заявил о готовности Украины к безопасностному сотрудничеству с Японией, в частности в беспилотных технологиях. Япония выразила намерение поддержать восстановление Киево-Печерской лавры через ЮНЕСКО.

Украина готова развивать безопасностное сотрудничество с Японией в сфере беспилотников - МИД

Украина готова развивать сотрудничество в сфере безопасности с Японией, прежде всего в области беспилотных технологий. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига после двусторонних переговоров со своим японским коллегой Мотэги Тосимицу, передает УНН.

Детали

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, Сибига проинформировал японского министра о ситуации на поле боя, украинских дальнобойных санкциях против России и перспективах мирных усилий. 

Партнерство наших стран — взаимовыгодное. Это прежде всего обмен самым ценным: опытом. Уникальный опыт Японии в восстановлении после катастроф чрезвычайно важен для Украины. В то же время уникальный боевой опыт Украины имеет важное значение для безопасности Японии 

- подчеркнул министр. 

Сибига проинформировал японского коллегу о варварском российском ударе по тысячелетней святыне Украины — Киево-Печерской лавре. По запросу украинской стороны, министр Мотэги выразил намерение Японии оказать поддержку через ЮНЕСКО для восстановления поврежденной Лавры, которая является объектом Всемирного наследия.

Глава МИД Украины также поблагодарил Японию за предоставление нелетальной помощи, вклад в программу PURL и другие виды поддержки. 

Министр рассказал об уникальном боевом опыте украинского войска и заявил, что Украина готова развивать сотрудничество в сфере безопасности с Японией, прежде всего в области беспилотных технологий. 

Он также проинформировал японского коллегу об углублении взаимодействия России с Северной Кореей, что создает вызовы для стабильности как в Европе, так и в Азии. Главы МИД обменялись мнениями относительно совместного противодействия этим угрозам. 

Сибига также подчеркнул, что Украина ценит позицию Премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно поддержки Украины, высказанную во время саммита Группы семи в Эвиане. Министр выразил глубокую благодарность Японии за финансовую, гуманитарную, техническую и другие виды поддержки на сумму более 20 млрд долларов, в частности в сферах разминирования, медицины, сельского хозяйства и образования. 

Глава МИД заручился заверением коллеги относительно продолжения поддержки Японии.

Добавим

По итогам переговоров министры Андрей Сибига и Мотэги Тосимицу подписали соглашение в форме обмена нотами между Украиной и Японией о Стипендиальном проекте объемом до около 500 тыс долларов от Японской грантовой помощи JDS.

Цель заключается не только в получении стипендиатами академического образования, но и в формировании будущих лидеров публичного управления, которые после завершения обучения смогут применять полученные знания, исследовательский опыт и профессиональные связи для участия в разработке и реализации планов социального и экономического развития Украины, усиления институциональной способности, поддержки реформ и послевоенного восстановления 

- отметил Сибига.

По словам министра, соглашение позволит продолжить реализацию стипендиального проекта JDS, укрепление партнерства между Украиной и Японией, усиление кадрового потенциала украинских институций и формирование сообщества выпускников японских университетов, способных применять полученные знания для решения практических задач социального и экономического развития Украины.

Главы МИД Украины и Республики Корея встретились в Сеуле - о чем говорили30.06.26, 10:11 • 6908 просмотров

Антонина Туманова

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