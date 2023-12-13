Украина добавила традиции приготовления постных голубцов и изготовления "шитого" рушника к культурному наследию

Вторую систему ПВО Patriot из Германии развернут в Украине еще в этом году - Шольц

В этом году в Украине развернут вторую систему противовоздушной обороны Patriot для усиления защиты от российских беспилотников и ракет, подтвердил канцлер Олаф Шольц.