Украина добавила традиции приготовления постных голубцов и изготовления "шитого" рушника к культурному наследию
Киев • УНН
Министерство культуры Украины внесло традиции постных голубцов и обуховского рушникарства в Национальный перечень объектов нематериального культурного наследия. До 20 декабря местные громады должны подать 5-летний план сохранения традиций.
Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что внесло в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия два новых элемента, передает УНН.
Детали
Теперь национальный перечень пополнился традицией приготовления и потребления постных голубцов с картофелем (село Солнечное Волновахского района Донецкой области). И традицией и технологией изготовления Обуховского "шитого" рушника (город Обухов, села Таценки, Красная Слободка Обуховской городской объединенной территориальной громады, пгт Козин, село Старые Безрадичи Козинской поселковой объединенной территориальной громады Киевской области).
Как сообщается, громады должны до 20 декабря 2023 года подать Министерству культуры и информационной политики Украины план охраны элементов на 5 лет.
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Украина добавила традиции приготовления постных голубцов и изготовления "шитого" рушника к культурному наследию
Министерство культуры Украины внесло традиции постных голубцов и обуховского рушникарства в Национальный перечень объектов нематериального культурного наследия. До 20 декабря местные громады должны подать 5-летний план сохранения традиций.
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