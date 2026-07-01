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Украина будет тестировать радары SAAB для собственной антибаллистической ракеты

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Украина планирует тестировать радары шведского концерна SAAB для использования с украинской антибаллистической ракетой. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Украина будет тестировать радары SAAB для собственной антибаллистической ракеты

Украина намерена провести тестирование радаров производства шведского концерна SAAB для использования с украинской антибаллистической ракетой. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.  

"Нам важно создать нашу антибаллистическую ракету, где мы будем зависеть только от того, сколько мы инвестируем в собственное производство. Мы также с компанией SAAB и министром обороны (министр обороны Швеции Пол Йонсон – ред.) говорили, что есть определенные радары от компании SAAB, которые будем тестировать как потенциальный радар для использования его для нашей антибаллистической ракеты", - сказал министр Федоров.

Ранее наземные радары дальнего радиолокационного обнаружения Giraffe 8A/4A производства шведского концерна SAAB в открытых источниках назывались как те, которые потенциально могут быть использованы при развертывании европейской антибаллистической системы FREYJA.

Антибаллистическая ракета и европейская система противоракетной обороны FREYJA

Украина инициировала создание антибаллистической системы, к которой привлекает европейских партнеров. Проект получил название FREYJA. Система противоракетной обороны будет строиться на базе ракеты-перехватчика FP-7.х от украинской компании Fire Point.

Производитель рассчитывает, что уже к концу 2026 года изготовить первые ракеты-перехватчики. Кроме того, недавно Fire Point подписала меморандум о сотрудничестве с немецким производителем радаров HENSOLDT. В рамках проекта компания обеспечит систему высокотехнологичными радарами TRML-4D, которые будут использоваться для обнаружения и сопровождения баллистических целей.

По словам сооснователя и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, компания также завершает переговоры с одним из европейских производителей по поставке инфракрасной головки самонаведения (IIR) для ракеты-перехватчика. Продолжаются переговоры еще с одним европейским партнером по интеграции радиочастотной головки самонаведения (RF), которая позволяет сопровождать цель по электромагнитному излучению.

Штилерман отметил, что привлечение европейских правительств, в частности Германии, существенно ускорило реализацию проекта FREYJA. Если бюрократические процедуры в странах-партнерах будут продвигаться быстро, первые перехватчики могут быть готовы уже к концу года.

В то же время для завершения создания полноценной системы необходимы и другие компоненты, которые должны предоставить европейские партнеры. В частности, речь идет о системе передачи данных от радара к ракете в режиме реального времени, а также центре командования и управления.

Юлия Мельник

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