Украина адаптирует агросектор к интеграции в Общую аграрную политику ЕС - Минэкономики
Киев • УНН
Украина внедряет инструменты для интеграции аграрного сектора в Общую аграрную политику ЕС. Интеграция агросектора также связана с изменением роли Украины на международных аграрных рынках.
Украина последовательно адаптирует аграрный сектор к интеграции в Общую аграрную политику Европейского Союза путем внедрения необходимых инструментов и механизмов для ее практической реализации. Об этом шла речь во время панели "Сельское хозяйство Украины в переходный период" на URC 2026 в Гданьске, передает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Детали
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык заявил, что задачей государства является переход от гармонизации законодательства к практическим инструментам, которые будут работать в реальном секторе.
Агропроизводитель должен получить понятный доступ к поддержке, государство - качественные данные для решений, а система - прозрачный контроль и доверие
Кроме того, европейская интеграция агросектора также связана с изменением роли Украины на международных аграрных рынках.
Несмотря на войну, украинское сельское хозяйство остается важным фактором продовольственной безопасности. Следующий этап - более глубокая переработка, продукция с добавленной стоимостью, технологические решения и устойчивые партнерства с международным бизнесом
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Украина начала практический этап подготовки к вступлению в ЕС. По аграрному блоку необходимо подготовить отрасль к работе по правилам единого европейского рынка и выполнить 16 индикаторов.