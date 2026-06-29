Украина адаптирует агросектор к интеграции в Общую аграрную политику ЕС - Минэкономики

Украина последовательно адаптирует аграрный сектор к интеграции в Общую аграрную политику Европейского Союза путем внедрения необходимых инструментов и механизмов для ее практической реализации. Об этом шла речь во время панели "Сельское хозяйство Украины в переходный период" на URC 2026 в Гданьске, передает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык заявил, что задачей государства является переход от гармонизации законодательства к практическим инструментам, которые будут работать в реальном секторе.

- сказал он.

Агропроизводитель должен получить понятный доступ к поддержке, государство - качественные данные для решений, а система - прозрачный контроль и доверие

Кроме того, европейская интеграция агросектора также связана с изменением роли Украины на международных аграрных рынках.

Несмотря на войну, украинское сельское хозяйство остается важным фактором продовольственной безопасности. Следующий этап - более глубокая переработка, продукция с добавленной стоимостью, технологические решения и устойчивые партнерства с международным бизнесом