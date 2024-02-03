Угрожал въехать в здание колледжа на авто со взрывчаткой: в рф задержали студента
Киев • УНН
По сообщениям Telegram-каналов, 18-летний студент из московской области был задержан за то, что угрожал въехать на начиненном взрывчаткой автомобиле в здание своего колледжа, чтобы снять стресс.
В подмосковье задержан студент, который угрожал въехать в здание колледжа на авто со взрывчаткой, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации Telegram-канала, 18-летний парень из Фрязино, который учится на строителя в Щелковском колледже, оставил в одном из общих чатов странное и пугающее сообщение, что хочет взорвать собственный колледж. Якобы он уже подготовил машину. Студента быстро задержали.
На допросе парень заявил, что на самом деле не хотел никого убивать, а такими сообщениями просто снимает стресс, который периодически возникает у него на фоне однообразия жизни. Сначала писал такие угрозы другу, но тот его заблокировал. Тогда студент начал искать чаты, чтобы пугать других людей. Там он придумывал истории, что покупает оружие и гранаты, хотя на самом деле ничего такого не делал, добавляет SHOT.
Сейчас с задержанным общаются следователи.
Угрожал въехать в здание колледжа на авто со взрывчаткой: в рф задержали студента
По сообщениям Telegram-каналов, 18-летний студент из московской области был задержан за то, что угрожал въехать на начиненном взрывчаткой автомобиле в здание своего колледжа, чтобы снять стресс.
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