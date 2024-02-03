Угрожал въехать в здание колледжа на авто со взрывчаткой: в рф задержали студента

В подмосковье задержан студент, который угрожал въехать в здание колледжа на авто со взрывчаткой, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, 18-летний парень из Фрязино, который учится на строителя в Щелковском колледже, оставил в одном из общих чатов странное и пугающее сообщение, что хочет взорвать собственный колледж. Якобы он уже подготовил машину. Студента быстро задержали.

На допросе парень заявил, что на самом деле не хотел никого убивать, а такими сообщениями просто снимает стресс, который периодически возникает у него на фоне однообразия жизни. Сначала писал такие угрозы другу, но тот его заблокировал. Тогда студент начал искать чаты, чтобы пугать других людей. Там он придумывал истории, что покупает оружие и гранаты, хотя на самом деле ничего такого не делал, добавляет SHOT.

Сейчас с задержанным общаются следователи.