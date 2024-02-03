Погрожував в'їхати в будівлю коледжу на авто з вибухівкою: у рф затримали студента

У підмосков'ї затримано студента, який погрожував в'їхати в будівлю коледжу на авто з вибухівкою, передає УНН із посиланням на Telegram-канал SHOT.

За інформацією Telegram-каналу, 18-річний хлопець із Фрязіно, який навчається на будівельника у Щолківському коледжі, залишив в одному із спільних чатів дивне та лякаюче повідомлення, що хоче підірвати власний коледж. Нібито він уже підготував машину. Студента швидко затримали.

На допиті хлопець заявив, що насправді не хотів нікого вбивати, а такими повідомленнями просто знімає стрес, який періодично виникає у нього на тлі одноманітності життя. Спочатку писав такі погрози другу, але той його заблокував. Тоді студент почав шукати чати, щоби лякати інших людей. Там він вигадував історії, що купує зброю та гранати, хоча насправді нічого такого не робив, додає SHOT.

Зараз із затриманим спілкуються слідчі.