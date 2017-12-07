Венгрия считает, что законом об образовании Украины нарушил обязательства перед НАТО

"Украина нарушила права национальных меньшинств, приняв новый закон об образовании. Она нарушила обязательства не только перед Европейским Союзом, но и обязательства перед НАТО ", - считает руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии.

Он напомнил, что Украина взяла на себя обязательства уважать и развивать права национальных меньшинств, но, по его мнению, принятие образовательного закона противоречит этим обязательствам. Сийярто считает, что в случае, если Украина хочет продолжить сотрудничество с НАТО, то ей придется отменить Закон "Об образовании".

Также он добавил, что в случае отмены закона, Венгрия снова примет сторону Украины в ее европейских и евроатлантических стремлениях. В то же время Сийярто заметил, что несмотря на необходимость расширения возможностей для изучения украинского языка для венгров Закарпатья, Венгрия категорически против лишения их возможностей изучения родного языка.

Напомним, страны НАТО выразили протест из-за попыток Венгрии блокировать диалог с Украиной.