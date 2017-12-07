Угорщина вважає, що законом про освіту Україна порушила зобов’язання перед НАТО

“Україна порушила права національних меншин, ухваливши новий закон про освіту. Вона порушила зобов’язання не тільки перед Європейським Союзом, а й зобов’язання перед НАТО”, — вважає керівник зовнішньополітичного відомства Угорщини.

Він нагадав, що Україна взяла на себе зобов’язання поважати та розвивати права національних меншин, але, на його думку, ухвалення освітнього закону суперечить цим зобов’язанням. Сійярто вважає, що у разі, якщо Україна бажає продовжити співробітництво з НАТО, то їй доведеться скасувати Закон “Про освіту”.

Також він додав, що у разі скасування закону, Угорщина знову пристане на бік України у її європейських та євроатлантичних прагненнях. Водночас Сійярто зауважив, що попри необхідність розширення можливостей для вивчення української мови для угорців Закарпаття, Угорщина категорично проти позбавлення їх можливостей вивчення рідної мови.

Нагадаємо, країни НАТО висловили протест через спроби Угорщини блокувати діалог з Україною.