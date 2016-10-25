Венгрия вызвала посла России из-за пренебрежительных высказываний российских СМИ о восстании 1956 года
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Министерство иностранных дел Венгрии вызвало российского посла в Будапеште в связи с освещением российскими СМИ годовщины восстания 1956 года, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
В ведомстве отметили, что не потерпят упоминаний героев революции в унизительной форме.
По данным МИД страны, российские СМИ назвали восстания 1956 "погромом" и первой "цветной революцией", а также намекали, что за восстанием могли стоять США.