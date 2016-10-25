Угорщина викликала посла Росії через зневажливі висловлювання російських ЗМІ про повстання 1956 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла у Будапешті у зв'язку із висвітленням російськими ЗМІ річниці повстання 1956 року, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
У відомстві зазначили, що не потерплять згадок героїв революції в зневажливій формі.
За даними МЗС країни, російські ЗМІ назвали повстання 1956 “погромом” і першої “кольоровою революцією”, а також натякали, що за повстанням могли стояти США.