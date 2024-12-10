Удар рф по Запорожью: уже трое погибших и 5 раненых

Вследствие вражеского удара армии рф по Запорожью погибли три человека, количество раненых возросло до пяти. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Три человека погибли, пятеро ранены. Спасатели ищут людей под завалами разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы - написал Федоров.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших из-за атаки рф на Запорожье.