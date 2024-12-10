Удар рф по Запорожью: уже трое погибших и 5 раненых
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по частной клинике в Запорожье погибли три человека, пятеро ранены. Спасатели продолжают поиски людей под завалами разрушенного здания.
Вследствие вражеского удара армии рф по Запорожью погибли три человека, количество раненых возросло до пяти. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Три человека погибли, пятеро ранены. Спасатели ищут людей под завалами разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы
Ранее сообщалось о четырех пострадавших из-за атаки рф на Запорожье.