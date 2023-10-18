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Удар рф по Запорожью: враг ударил баллистикой, количество пострадавших возросло

Киев • УНН

 • 225479 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские войска в ночь на 18 октября ударили по Запорожью баллистическим вооружением – ракетами С-300, известно о двух погибших, трех раненых, еще двум оказали медицинскую помощь на месте. Трое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Удар рф по Запорожью: враг ударил баллистикой, количество пострадавших возросло

Цитата

"Враг использовал баллистическое вооружение – ракеты С-300 были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области", - сообщил Малашко в Telegram.

По его словам, некоторые жители дома смогли спастись благодаря правилу двух стен и своевременному оповещению о воздушной опасности.

"Сейчас известно о двух погибших, трех раненых и трех пропавших без вести. Еще двум лицам оказана медицинская помощь прямо на месте", - сообщил глава ОВА.

Детали

Как отметил Малашко, разрушениям подверглись два подъезда - это примерно 8 квартир, а также церковь, находящаяся поблизости. После завершения спасательно-поисковых работ здание будет законсервировано, а затем – восстановлено.

"Специалисты постоянно следят за стабильной работой систем жизнеобеспечения. Кроме этого, сейчас регион полностью готов к отопительному сезону", - указал также глава ОВА.

Дополнение

Армия рф в ночь на 18 октября нанесла шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна попала в многоэтажку. Под завалами могут быть три человека.

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