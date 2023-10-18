Удар рф по Запоріжжю: ворог вдарив балістикою, кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 18 жовтня вдарили по Запоріжжю балістичним озброєнням – ракетами С-300, відомо про двох загиблих, трьох поранених, ще двом надали медичну допомогу на місці. Троє вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Цитата
"Ворог використав балістичне озброєння – ракети С-300 були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області", - повідомив Малашко у Telegram.
З його слів, деякі жителі будинку змогли врятуватися завдяки правилу двох стін та своєчасному сповіщенню про повітряну небезпеку.
"Наразі відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти. Ще двом особам надано медичну допомогу прямо на місці", - повідомив голова ОВА.
Деталі
Як зазначив Малашко, руйнування зазнали два під’їзди - це приблизно 8 квартир, а також церква, що знаходиться поблизу. Після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом – відновлено.
"Фахівці постійно слідкують за стабільною роботою систем життєзабезпечення. Крім цього, наразі регіон повністю готовий до опалювального сезону", - вказав також голова ОВА.
Доповнення
Армія рф у ніч на 18 жовтня завдала шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна влучила у багатоповерхівку. Під завалами можуть бути троє людей.