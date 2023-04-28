Удар рф по Умани: количество жертв возросло до 22

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"Умань. По состоянию на 18:40 достали тело еще одного человека. Число погибших: 22", - говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.

В Черкасской области объявляют трехдневный траур.