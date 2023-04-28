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Удар рф по Умані: кількість жертв зросла до 22

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кількість жертв нічного ракетного удару російських військ по Умані у Черкаській області зросла до 22, передає УНН із посиланням на МВС.

Цитата

"Умань. Станом на 18:40 дістали тіло ще однієї людини. Число загиблих: 22", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.

В Черкаській області оголошують триденну жалобу.

Українські Національні Новини

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