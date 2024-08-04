В Полтавской области в результате вражеского вчерашнего обстрела повреждено около 40 домохозяйств и железнодорожная инфраструктура, сообщил в воскресенье председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

В результате вражеского обстрела вчера была повреждена железнодорожная инфраструктура на Полтавщине. В Миргородском районе повреждено около 40 домохозяйств - написал Пронин в Telegram.

По его словам, профильная комиссия уже отработала на объектах, люди получат помощь.

На Полтавщині через обстріли рф пошкоджена залізнична інфраструктура, є суттєві затримки поїздів