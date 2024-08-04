В результате вражеского обстрела на Полтавщине повреждены около 40 домохозяйств и железнодорожная инфраструктура. Председатель ОВА Филипп Пронин сообщил, что профильная комиссия уже отработала на объектах, люди получат помощь.
В Полтавской области в результате вражеского вчерашнего обстрела повреждено около 40 домохозяйств и железнодорожная инфраструктура, сообщил в воскресенье председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
В результате вражеского обстрела вчера была повреждена железнодорожная инфраструктура на Полтавщине. В Миргородском районе повреждено около 40 домохозяйств
По его словам, профильная комиссия уже отработала на объектах, люди получат помощь.
На Полтавщині через обстріли рф пошкоджена залізнична інфраструктура, є суттєві затримки поїздів 4 августа 2024, 06:19 • 22377 просмотров