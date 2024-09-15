Удар рф по Одессе: Кипер рассказал о состоянии пострадавшей

В результате вчерашнего удара по Одессе погибла семейная пара, а также еще одна женщина получила ранения средней тяжести. Сейчас состояние ее стабильное, она находится в больнице. Об этом рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.

Вчера вечером было отправлено на нашу территорию 2 ракеты. Одна ракета была кассетная, "Искандеры". Рядом наклонилось частное здание, где жили пенсионеры. К сожалению, владельцы дома, мужчина и женщина, получили ранения, которые были несовместимы с жизнью. Погибли на месте. Также получила ранения средней тяжести соседка, проживающая рядом. Ей была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние ее стабильное, находится в больнице, - сказал Кипер.

Он напомнил, что два дня назад на Одесскую область направлялись "шахеды" из Крыма.

Две ночи были очень громкие, было много повреждений, около 10 зданий гражданского населения повреждено в результате сбития этих "шахедов. В последние дни в Одессе неспокойно, враг системно терроризирует наш регион смешанными обстрелами, как "шахедами", так и ракетами, в том числе баллистическими, как мы видим сегодня, - добавил Кипер.

Он также рассказал, что угроза для Одессы является постоянной, ведь время полета баллистической ракеты из Крыма составляет чуть больше минуты.

Напомним

Оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Одессы, используя кассетные боеприпасы. Погибли супруги, 65-летняя женщина получила ранения. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.