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Ворог обстріляв Одещину: загинула подружня пара, одна жінка поранена

Київ • УНН

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Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Одеси, використовуючи касетні боєприпаси. Загинуло подружжя, 65-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Надвечір ворожі сили здійснили ракетний удар по Одещині. На жаль, загинула подружня пара. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, окупанти під час атаки використали касетні боєприпаси, заборонені міжнародним правом.

Відтак, через ворожий удар у передмісті Одеси було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Під час обстеження місця трагедії рятувальники виявили тіла двох загиблих - чоловіка та жінки 1958 і 1962 років народження. Подружня пара не вижила після ворожого удару.

Також під час обстрілу постраждала 65-річна жінка, яка отримала осколкові поранення голови та правого стегна. Вона була негайно госпіталізована, наразі медики надають їй необхідну допомогу. Її стан оцінюється як середньої важкості.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки цього терористичного акту, спрямованого проти цивільного населення Одеської області.

рф вночі атакувала БПЛА Одещину: постраждалих немає, через падіння уламків є пошкодження14.09.24, 09:13 • 22600 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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