Враг обстрелял Одесскую область: погибла супружеская пара, одна женщина ранена

К вечеру вражеские силы осуществили ракетный удар по Одесской области. К сожалению, погибла супружеская пара. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, оккупанты во время атаки использовали кассетные боеприпасы, запрещенные международным правом.

Следовательно, из-за вражеского удара в пригороде Одессы были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

При обследовании места трагедии спасатели обнаружили тела двух погибших - мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения. Супружеская пара не выжила после вражеского удара.

Также во время обстрела пострадала 65-летняя женщина, которая получила осколочные ранения головы и правого бедра. Она была немедленно госпитализирована, сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия этого террористического акта, направленного против гражданского населения Одесской области.

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